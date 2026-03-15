Una barca di migranti si è affondata nel tardo pomeriggio di ieri al largo di Lampedusa, portando al salvataggio di 64 persone dalla Guardia Costiera. Tra i sopravvissuti c’è la madre di un bambino originario della Sierra Leone, che risulta disperso. L’incidente si è verificato nelle acque vicine all’isola, senza ulteriori dettagli sulle cause dell’affondamento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Salvate 64 persone dalla Guardia Costiera. Una barca carica di migranti è affondata nel tardo pomeriggio di ieri, 14 marzo, nelle acque al largo di Lampedusa; un bambino originario della Sierra Leone risulta disperso. L’intervento dei soccorsi ha permesso di mettere in salvo 64 persone, tra cui 14 donne e 10 minori, recuperate dalla motovedetta Cp327 della Guardia Costiera. Il piccolo ancora disperso. Nonostante le ricerche immediate nell’area del naufragio, del bambino non è stata trovata alcuna traccia. Il natante, lungo circa 9 metri, è affondato rapidamente dopo l’incidente in mare. La madre del bambino tra i superstiti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Naufragio di una barca di migranti al largo di Lampedusa: disperso un bambino, salvata la madre del piccolo

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