Naufraga barca con migranti davanti Lampedusa | disperso un bambino

Una barca con migranti è affondata nel tardo pomeriggio di ieri al largo di Lampedusa. A bordo c'erano diversi migranti e tra loro si trova un bambino, originario della Sierra Leone, che risulta disperso. Le forze di salvataggio sono intervenute per recuperare i superstiti e cercare il bambino scomparso. Non ci sono al momento altre informazioni sulla vicenda.

Una barca con migranti è naufragata nel tardo pomeriggio di ieri al largo di Lampedusa e un bambino, originario della Sierra Leone, è disperso. I militari della motovedetta Cp327 della guardia costiera sono riusciti a salvare 64 persone, fra cui 14 donne e 10 minori. Nonostante le ricerche nell’area dove il natante di 9 metri è colato a picco, del bimbo non è stata trovata traccia. La madre del disperso è stata sbarcata, con gli altri 63 compagni di viaggio, durante la notte, sulla maggiore delle Pelagie. Le ricerche del sono ancora in corso con la motovedetta Cp 271 e con il velivolo Manta della guardia costiera. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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