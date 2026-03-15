Barca carica di migranti naufraga davanti a Lampedusa | disperso un bambino

Una barca con migranti si è arenata e poi è affondata nel tardo pomeriggio di ieri davanti alla costa di Lampedusa. I soccorritori della motovedetta Cp327 della guardia costiera sono riusciti a trarre in salvo 64 persone, tra cui 14 donne e 10 minori. Durante le operazioni di salvataggio, un bambino risulta disperso.

Una barca carica di migranti è naufragata nel tardo pomeriggio di ieri al largo di Lampedusa. I militari della motovedetta Cp327 della guardia costiera sono riusciti a salvare 64 persone, fra cui 14 donne e 10 minori. Un bambino, originario della Sierra Leone, è disperso. Nonostante le ricerche. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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