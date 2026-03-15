Naufragio | bimbo disperso 64 salvati da Lampedusa

Un bambino di due anni, proveniente dalla Sierra Leone, è disperso nel Mediterraneo dopo il naufragio di una piccola imbarcazione al largo di Lampedusa. Sono stati salvati 64 migranti che si trovavano a bordo dell'imbarcazione, mentre le ricerche del minore continuano senza sosta. La vicenda ha avuto luogo al largo dell’isola, coinvolgendo le operazioni di soccorso.

Un bambino di due anni, originario della Sierra Leone, è scomparso nel Mediterraneo dopo il naufragio di una piccola imbarcazione al largo di Lampedusa. La motovedetta Cp327 ha soccorso 64 persone, ma il piccolo non è stato rinvenuto nonostante le ricerche in corso. L’incidente si è verificato sabato pomeriggio, quando la barca partita da Sfax ha affondato improvvisamente. Mentre la madre del bambino è riuscita a raggiungere la sicurezza, il figlio è rimasto disperso nelle acque del canale di Sicilia. Le operazioni di ricerca continuano con l’intervento della motovedetta Cp 271 e dell’aereo Manta. La cronologia di un tragico affondamento. Tutto ebbe inizio nella notte tra venerdì e sabato, quando un natante di nove metri lasciò i porti tunisini con destinazione italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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