Naufragio al largo di Lampedusa | 64 migranti salvati disperso un bambino di due anni

Un'imbarcazione partita dalla Tunisia si è affondata a poche miglia da Lampedusa, coinvolgendo migranti in viaggio verso l’Italia. La Guardia Costiera è intervenuta e ha tratto in salvo 64 persone, mentre un bambino di due anni risulta ancora disperso. Le operazioni di ricerca sono in corso per rintracciare il bambino scomparso.

Un'imbarcazione partita dalla Tunisia è affondata a poche miglia da Lampedusa. La Guardia Costiera ha tratto in salvo 64 persone, ma tra i passeggeri manca ancora all'appello un bambino di soli due anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Migranti, naufragio a Lampedusa. Salvate 64 persone, disperso un bambino Naufragio di una barca di migranti al largo di Lampedusa: disperso un bambino, salvata la madre del piccoloABBONATI A DAYITALIANEWS Salvate 64 persone dalla Guardia Costiera Una barca carica di migranti è affondata nel tardo pomeriggio di ieri, 14 marzo,... Una selezione di notizie su Naufragio al largo di Lampedusa 64... Temi più discussi: Grecia: salvarsi da un naufragio è sempre più spesso un crimine; Migranti, è allarme in mare: doppio salvataggio e un naufragio fantasma; Perché sono state vietate le riprese nel processo per la strage di Cutro; Arrestato in Sicilia trafficante: gestiva migranti tra Pakistan, Libia ed Europa. Naufragio al largo di Lampedusa: 64 migranti salvati, disperso un bambino di due anniUn’imbarcazione partita dalla Tunisia è affondata a poche miglia da Lampedusa. La Guardia Costiera ha tratto in salvo 64 persone, ma tra i passeggeri manca ancora all’appello un bambino di soli due ... fanpage.it Migranti, barca affonda al largo di LampedusaUna barca con decine di migranti a bordo e' affondata nel tardo pomeriggio di ieri nelle acque al largo di Lampedusa. I militari dellaguardia costiera, con la motovedetta Cp327, hanno soccorso 64 pers ... rainews.it Naufragio al largo di Lampedusa: disperso un bimbo Salvate 64 persone tra cui la madre del... LEGGI L'ARTICOLO facebook Il mondo è ciò che accade, nel palmo della mano. Siamo, d'improvviso, un resto di naufragio nella luce, che ci divora il nome. #UnPoeticoSentire Nomina Prima - Ontologia del sentire #photo Mimmo Jodice x.com