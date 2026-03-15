Un naufragio si è verificato al largo di Lampedusa, con 64 migranti tratti in salvo e un bambino ancora disperso. Le operazioni di soccorso sono state immediate e continuano, mentre le autorità lavorano per recuperare eventuali altri sopravvissuti o vittime. La situazione rimane sotto osservazione e non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze dell’incidente.

Sessantaquattro migranti salvati e un bambino disperso. Questo è il bilancio dell’ultimo naufragio al largo di Lampedusa. La motovedetta della capitaneria di porto è entrata in azione sabato sera salvando delle persone a bordo di un’imbarcazione partita dalle coste libiche. I naufraghi sono stati fatti sbarcare sul molo Favaloro di Lampedusa. Fra loro ci sono 14 donne e 10 minori. Dopo le procedure di identificazione, sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola. La mamma del bimbo disperso, una donna della Sierra Leone, ha raccontato che il figlio è caduto in acqua poco prima che il barcone venisse salvato dalla guardia costiera. Le ricerche del piccolo continuano sia con le motovedette che con le unità aeree. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Migranti, naufragio a Lampedusa. Salvate 64 persone, disperso un bambino

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