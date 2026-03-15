Barca carica di migranti naufraga davanti a Lampedusa | disperso bimbo di 2 anni

Da agrigentonotizie.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una barca carica di migranti è naufragata nel tardo pomeriggio di ieri al largo di Lampedusa. I militari della motovedetta Cp327 della guardia costiera sono intervenuti e hanno tratto in salvo 64 persone, tra cui 14 donne e 10 minori. Durante l’intervento, si segnala la scomparsa di un bambino di due anni.

Una barca carica di migranti è naufragata nel tardo pomeriggio di ieri al largo di Lampedusa. I militari della motovedetta Cp327 della guardia costiera sono riusciti a salvare 64 persone, fra cui 14 donne e 10 minori. Un bambino, di 2 o 3 anni, originario della Sierra Leone, è disperso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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