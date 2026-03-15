Barca carica di migranti naufraga davanti a Lampedusa | disperso bimbo di 2 anni

Una barca carica di migranti è naufragata nel tardo pomeriggio di ieri al largo di Lampedusa. I militari della motovedetta Cp327 della guardia costiera sono intervenuti e hanno tratto in salvo 64 persone, tra cui 14 donne e 10 minori. Durante l’intervento, si segnala la scomparsa di un bambino di due anni.

Una barca carica di migranti è naufragata nel tardo pomeriggio di ieri al largo di Lampedusa. I militari della motovedetta Cp327 della guardia costiera sono riusciti a salvare 64 persone, fra cui 14 donne e 10 minori. Un bambino, di 2 o 3 anni, originario della Sierra Leone, è disperso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Barca carica di migranti naufraga davanti a Lampedusa: disperso un bambinoUna barca carica di migranti è naufragata nel tardo pomeriggio di ieri al largo di Lampedusa.

Naufraga barcone di migranti. Cinquanta morti e un superstiteCinquanta morti e un superstite: è il bilancio ricostruito fino a questo momento di un naufragio avvenuto venerdì nel Mediterraneo centrale.

Aggiornamenti e notizie su Barca carica

Temi più discussi: Sbarcati a Cala Croce o soccorsi al largo: ancora arrivi di migranti a Lampedusa; Ammazzate tutti i profughi: post razzisti su fb, bufera sulla prof; Prefetto irremovibile: Tornate nell'ex base e 100 di voi saranno trasferiti; Proteggiamo le persone, non i confini: la campagna di Lush e Sea-Watch per i soccorsi nel Mediterraneo.

Migranti, drammatico naufragio davanti a Lampedusa: disperso un bambinoLa motovedetta della capitaneria ha recuperato 64 persone tra cui la madre del piccolo, ricerche in corso ... msn.com

In mare tornano le barche delle Ong. E in poche ore 81 migranti vengono soccorsi e salvatiSia Mediterranea che Emergency hanno operato venerdì mattina due operazioni di salvataggio: la prima era partita questa mattina da Lampedusa, la seconda ... avvenire.it

Buongiorno ragazzi, ho bisogno un consiglio di qualche esperto perché io non ne capisco molto, ho fatto istallare l impianto per caricare una batteria da 24v sulla barca e dopo aver configurato il victron smart Energy 100\20 il pannello e tutto l impianto andava facebook

La Mkd Vyom è stata attaccata da un'imbarcazione carica di esplosivo mentre navigava a 52 miglia dalla costa del governatorato di Mascate x.com