Nel tardo pomeriggio di ieri, una barca con migranti si è capovolta al largo di Lampedusa. A bordo c'erano diverse persone e tra loro un bambino di due anni proveniente dalla Sierra Leone è scomparso. Sul posto sono intervenute le forze di soccorso, ma finora non si hanno notizie precise sul destino del bambino. La ricerca continua senza sosta.

Una barca con migranti è naufragata nel tardo pomeriggio di ieri al largo di Lampedusa e un bambino, originario della Sierra Leone, è disperso. I militari della motovedetta Cp327 della guardia costiera sono riusciti a salvare 64 persone, fra cui 14 donne e 10 minori. Nonostante le ricerche nell’area dove il natante di 9 metri è colato a picco, del bimbo non è stata trovata traccia. La madre del disperso è stata sbarcata, con gli altri 63 compagni di viaggio, durante la notte, sulla maggiore delle Pelagie. Le ricerche del sono ancora in corso con la motovedetta Cp 271 e con il velivolo Manta della guardia costiera. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Naufraga barca con migranti davanti Lampedusa: disperso bimbo di 2 anni

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