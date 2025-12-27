Accoltellato nella notte della movida | il calciatore Bruno Petrone lotta tra la vita e la morte dopo l’agguato a Napoli
La notte della violenza: l’agguato al 18enne dell’Angri in via Bisignano. È una notte che Napoli fatica a dimenticare. Poco dopo l’una, nel cuore pulsante della movida di Chiaia, un ragazzo di appena 18 anni viene accerchiato, colpito e lasciato a terra in una pozza di sangue. Il suo nome è Bruno Petrone, calciatore dell’Angri, talento emergente del calcio campano, già con un’esperienza in Serie C. L’aggressione avviene in via Bisignano, tra locali affollati e centinaia di giovani. Secondo le prime ricostruzioni, Bruno stava passeggiando con alcuni amici quando un gruppo di individui, arrivati a bordo di almeno due scooter, lo ha raggiunto e colpito senza apparente motivo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche: Alessandro Mason accoltellato dall'ex della fidanzata che si è dato fuoco, il 32enne lotta tra la vita e la morte: «Era ossessionato da loro»
Leggi anche: Santa Maria Capua Vetere, 35enne accoltellato dalla compagna: lotta tra la vita e la morte
Calciatore 18enne accoltellato ai Baretti di Chiaia.
Calciatore accoltellato in centro a Napoli dopo un inseguimento, Bruno Petrone è in gravi condizioni - Aggressione nella notte nel centro di Napoli: un giovane calciatore di 18 anni, Bruno Petrone, è stato accoltellato ed è ora in gravi condizioni ... virgilio.it
Napoli, calciatore 18enne accoltellato a Chiaia: Bruno Petrone forse vittima di una spedizione punitiva - Bruno Petrone, un 18enne incensurato, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato colpito da due coltellate mentre si trovava con degli amici. ilmessaggero.it
Bruno Petrone accoltellato, Angri sotto choc: «Ora devi superare questa terribile prova» - Un grave episodio di violenza ha scosso nelle scorse ore il mondo del calcio dilettantistico campano e l’intera comunità di Angri. msn.com
Notte di violenza nel cuore di Napoli. Poco dopo l’una, un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato mentre si trovava in via Bisignano,a Chiaia. Il giovane, incensurato e residente a San Lorenzo Vicaria, è stato colpito con due fendenti da arma da punta e taglio e - facebook.com facebook
Giovane di 18 anni accoltellato nella notte a Napoli, è in rianimazione x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.