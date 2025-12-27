La notte della violenza: l’agguato al 18enne dell’Angri in via Bisignano. È una notte che Napoli fatica a dimenticare. Poco dopo l’una, nel cuore pulsante della movida di Chiaia, un ragazzo di appena 18 anni viene accerchiato, colpito e lasciato a terra in una pozza di sangue. Il suo nome è Bruno Petrone, calciatore dell’Angri, talento emergente del calcio campano, già con un’esperienza in Serie C. L’aggressione avviene in via Bisignano, tra locali affollati e centinaia di giovani. Secondo le prime ricostruzioni, Bruno stava passeggiando con alcuni amici quando un gruppo di individui, arrivati a bordo di almeno due scooter, lo ha raggiunto e colpito senza apparente motivo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Notizieaudaci.it - Accoltellato nella notte della movida: il calciatore Bruno Petrone lotta tra la vita e la morte dopo l'agguato a Napoli

