Accoltellato nella notte in piazzetta Montecalvario giovane uomo in fin di vita

Nella notte, in piazzetta Montecalvario, una persona è stata accoltellata e si trova in condizioni critiche. La Polizia di Stato è intervenuta rapidamente dopo una segnalazione e ha trovato un giovane uomo riverso a terra, in una pozza di sangue. Sul luogo sono stati trovati segni di una lite, ma ancora non si conoscono i dettagli dell’accaduto.

Una segnalazione ha allertato la Polizia di Stato che è giunta subito sul posto: a piazzetta Montecalvario, riverso a terra, in una pozza di sangue, c'era un giovane uomo. La vittima, classe '95, è stata ricoverata in codice rosso ed in pericolo di vita presso l'ospedale Vecchio Pellegrini. Dalla prima ricostruzione dei fatti operata dagli agenti dei Commissariati Dante e Decumani che procedono, è emerso che l'uomo sarebbe stato colpito nel corso di una lite scoppiata nei pressi di un esercizio commerciale. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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