Lobotka Juventus | il centrocampista sta valutando di cambiare aria ma lascerebbe Napoli solo a queste condizioni Le ultime

Lo slovacco sta considerando un trasferimento dalla squadra partenopea, ma ha specificato di essere disposto a partire solo se si verificano determinate condizioni. La situazione sta attirando l’attenzione di diversi osservatori, mentre si attendono sviluppi nelle prossime settimane. La decisione finale dipenderà dalle trattative in corso e dalle richieste avanzate dalle parti coinvolte.

Lobotka Juventus: lo slovacco sta valutando seriamente di lasciare Napoli, ma solamente a queste condizioni. Le ultimissime novità. La Juve osserva con attenzione le dinamiche in casa Napoli per rinforzare la mediana. Secondo quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, Stanislav Lobotka starebbe valutando di cambiare aria dopo diverse stagioni in Campania. MERCATO JUVENTUS, LE ULTIME Sulle tracce del calciatore ci sarebbe proprio il club bianconero, con Luciano Spalletti che spingerebbe con forza per ritrovare il suo antico perno di centrocampo. Il calciatore nutre profonda riconoscenza verso la società partenopea e, per questo motivo, potrebbe rinnovare il contratto prima della cessione per permettere al proprio club di monetizzare.