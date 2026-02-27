Napoli non c’è pace per Anguissa | salta anche il Verona!

Il Napoli continua a fare i conti con l'assenza di Zambo Anguissa, che anche contro il Verona non sarà in campo. Il centrocampista camerunese, assente da diverse settimane, aveva ripreso ad allenarsi in gruppo, ma questa volta non figura tra i convocati. La sua presenza resta incerta e il club non ha ancora comunicato i motivi di questa nuova esclusione.

Il Napoli non riesce a ritrovare Frank Zambo Anguissa, almeno per il momento. Il centrocampista camerunese è fuori da diverso tempo, ma negli ultimi giorni era tornato ad allenarsi in gruppo. Uno dei perni centrali degli azzurri lotta da tempo con un problema alla schiena che non lo lascia tranquillo. I patti erano chiari: 5 giorni senza dolori e sarebbe tornato. Antonio Conte, però, ha preso una decisione contro il Verona. Conte non vuole rischiare: Anguissa resterà a casa. Come affermato da Francesco Modugno a SkySport, Anguissa non ci sarà per la sfida contro il Verona, in programma domani alle ore 18:00. È ai box da novembre, quando nel ritiro della Nazionale aveva riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra, poi si è aggiunta la schiena. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

