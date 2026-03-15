A Napoli si discute il possibile addio di Manna, con il nome di un suo eventuale sostituto che sta circolando tra le voci di mercato. La decisione dipenderà dall’esito della stagione in corso, che potrebbe portare a cambiamenti nello staff del club. La questione riguarda direttamente la gestione tecnica e le eventuali scelte future del team.

Il futuro del Napoli è ovviamente legato a doppio nodo a quello che sarà l’epilogo di questa stagione. La squadra di Antonio Conte lavorerà fino alla fine per rientrare nelle prime quattro della classifica anche se il traffico ad oggi è davvero rilevante: con la vittoria del Como contro la Roma, anche la squadra di Fàbregas si candida in maniera importante a rientrare nei posti prefissati per la conquista di un piazzamento Champions. Napoli, il futuro di Manna in bilico? Le ultime. Gli azzurri, dunque, restano al terzo posto ma si guardano le spalle. La prossima estate sarà ovviamente condizionata dalla fine del campionato ma potrebbe anche vivere un vero e proprio scossone che riguarda la dirigenza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, addio Manna? Spunta il nome del possibile sostituto

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