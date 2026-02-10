Napoli probabile addio di un gioiello | il possibile sostituto

Il Napoli si prepara a un possibile addio di uno dei suoi pezzi pregiati. I dirigenti sono al lavoro per trovare il sostituto giusto, mentre i tifosi restano in attesa di notizie ufficiali. La stagione si avvicina e ogni mossa diventa decisiva per il futuro della squadra.

I giorni passano e per il Napoli sta arrivando il momento di decidere quali strategie attuare, in vista del prossimo campionato. Giovanni Manna, direttore sportivo del club partenopeo, ha principalmente un nome della sua testa, ed è quello di Maximo Perrone. Il centrocampista del Como è considerato il sostituto perfetto di Stanislav Lobotdka. Per il mediano slovacco, molto apprezzato in Liga e non solo, potrebbe, infatti, essere l’ultima stagione con la maglia azzurra. Il giovane argentino, stando a quanto si legge su “Tmw”, è stato raggiunto già esternazioni di interesse del Napoli. La tattica del Como è chiara agli occhi di tutti.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Il Napoli sta esplorando diverse opzioni per trovare un eventuale sostituto di Lorenzo Lucca, considerando profili dalla Serie A.

