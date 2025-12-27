Si registrano lievi segnali di miglioramento nelle condizioni cliniche di Bruno Petrone, il 18enne accoltellato la scorsa notte a Napoli e ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza, durante il quale i medici hanno dovuto procedere all’asportazione della milza. La prognosi resta riservata, ma con il . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, accoltellato mentre passeggia a Chiaia con gli amici: lieve miglioramento per Bruno Petrone

Leggi anche: Calciatore di 18 anni accoltellato mentre passeggia con gli amici: è grave. «Forse una spedizione punitiva»

Leggi anche: Napoli, 18enne incensurato accoltellato mentre passeggiava con gli amici

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Napoli, colpito da proiettile vagante mentre passeggia con la compagna; Due coltellate a fianco e ventre: 18enne in rianimazione; Proiettile vagante si conficca sul gluteo mentre passeggia con la fidanzata la Vigilia di Natale; Poggioreale, Manfredi al pranzo di Natale: Lavoro dopo il carcere.

Calciatore di 18 anni accoltellato mentre passeggia con gli amici: è grave. «Forse una spedizione punitiva» - Sono gravi le condizioni di Bruno Petrone, calciatore di 18 anni accoltellato venerdì sera mentre si trovava con degli amici in via Bisignano a Napoli, nel quartiere Chiaia. msn.com