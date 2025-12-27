Napoli accoltellato mentre passeggia a Chiaia con gli amici | lieve miglioramento per Bruno Petrone
Si registrano lievi segnali di miglioramento nelle condizioni cliniche di Bruno Petrone, il 18enne accoltellato la scorsa notte a Napoli e ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza, durante il quale i medici hanno dovuto procedere all’asportazione della milza. La prognosi resta riservata, ma con il . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
