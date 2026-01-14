Colpito da un proiettile alla gamba mentre passeggia | ferito un 23enne a Ponticelli

Un giovane di 23 anni è stato ferito da un colpo di arma da fuoco mentre passeggiava nel quartiere Ponticelli a Napoli. Soccorso e trasportato all’ospedale Villa Betania, presenta una ferita alla gamba. L’episodio si è verificato nella serata di ieri e sono in corso le indagini per chiarire quanto accaduto.

Un giovane di 23 anni è rimasto ferito ieri, in serata, a Napoli, nel quartiere Ponticelli. Soccorso all'ospedale Villa Betania, ha riportato una ferita da arma da fuoco alla gamba. La Polizia di Stato sta indagando sul ferimento di un 23enne avvenuto nella serata di ieri a Napoli, in via Califano, nel quartiere Ponticelli.

