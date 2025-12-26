Mutui 2025 | variabili più convenienti fissi stabili ma leggermente più cari

Nel 2025 i mutui a tasso variabile hanno visto un calo medio delle rate, mentre i fissi sono lievemente aumentati. Gli esperti sottolineano che la scelta dipende dal profilo del mutuatario e dalle proprie esigenze di rischio e stabilità. Il bilancio dell’anno, anche dopo l’ultima decisione della Bce di lasciare i tassi invariati, racconta una dinamica chiara: chi ha un mutuo a tasso variabile ha visto (o sta vedendo) un alleggerimento delle rate, mentre sul fronte dei fissi le condizioni si sono leggermente irrigidite. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mutui 2025: variabili più convenienti, fissi stabili ma leggermente più cari Leggi anche: A Milano un box costa più di 40mila euro: i quartieri più cari e i più convenienti Leggi anche: Come stanno cambiando gli affitti a Milano (e dove investire): i quartieri più cari e i più convenienti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Mutui: nel 2025 rate variabili in calo di 50 euro - Il 18 dicembre ci sarà l’ultimo incontro della BCE del 2025 e non ci si aspetta un nuovo intervento sui tassi, ad ogni modo, secondo i calcoli di Facile. comunicati-stampa.net

Mutui 2025: perché i tagli della BCE non bastano a fermare il caro-rate - Economia e risparmio: tra spread bancari elevati e criteri selettivi, ecco quando il costo del credito diventerà sostenibile. it.benzinga.com

Tassi BCE invariati, cosa cambia per i mutui e cosa scegliere tra tasso fisso e variabile - Tassi Bce fermi al 2%, cosa cambia per i mutui nel 2026 e cosa scegliere tra finanziamenti a tasso fisso o variabile ... quifinanza.it

Mutui 2026: il momento giusto per acquistare casa Il mercato dei mutui nel 2026 si mostra più favorevole per chi sogna una nuova casa o vuole rinegoziare il proprio mutuo. I tassi, sia fissi che variabili, stanno gradualmente scendendo, offrendo condizioni p - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.