20 milioni di Cassa depositi e prestiti a Veritas per le infrastrutture idriche

Cassa Depositi e Prestiti ha concesso un finanziamento di 20 milioni di euro a Veritas, la multiutility pubblica che gestisce servizi idrici e ambientali nella Città metropolitana di Venezia. Questo intervento mira a sostenere lo sviluppo e il miglioramento delle infrastrutture idriche, garantendo un servizio efficiente e sostenibile per la comunità locale. L’accordo evidenzia l’impegno delle istituzioni nel potenziare le reti idriche del territorio.

Cassa Depositi e Prestiti (spa controllata dal ministero dell'economia) comunica di aver accordato un finanziamento di 20 milioni di euro a Veritas, la multiutility pubblica che fornisce servizi idrici e di igiene ambientale alla Città metropolitana di Venezia per le infrastrutture idriche.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

