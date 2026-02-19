Snapchat entra al Louvre | la realtà aumentata riporta in vita sei capolavori dimenticati

Davanti al Codice di Hammurabi o al Busto di Akhenaten, lo smartphone non distrae più dall’opera: la completa. È questa la scommessa di Snapchat e del Louvre, che dal 18 febbraio 2026 trasformano la realtà aumentata in uno strumento stabile di visita. The Incredible Unknowns of the Louvre, presentato dall’AR Studio di Parigi di Snap insieme al Museo del Louvre, porta la realtà aumentata nel cuore dell’esperienza museale, trasformando lo smartphone in uno strumento di decodifica artistica. Non si tratta di un semplice filtro o di un’animazione scenografica: qui la realtà aumentata diventa dispositivo di conoscenza, capace di restituire colori scomparsi, ricostruire forme perdute, rendere leggibili tecniche pittoriche e scultoree che il tempo aveva progressivamente cancellato. 🔗 Leggi su Panorama.it

