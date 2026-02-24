Scandali e colpo al Louvre si dimette la direttrice del museo

Laurence des Cars lascia la direzione del Louvre dopo il furto avvenuto lo scorso ottobre, che ha messo in discussione la sicurezza del museo. La decisione arriva in seguito alle accuse di negligenza e a una serie di scandali che hanno coinvolto l’istituzione. La sua uscita rappresenta un passo importante per cercare di ristabilire la fiducia tra visitatori e staff. La gestione della crisi continua a far parlare tutto il settore museale.

(Adnkronos) – Si è dimessa la direttrice del Louvre, Laurence des Cars, dopo gli scandali – tra cui il clamoroso furto dello scorso ottobre – che hanno travolto il celebre museo parigino. Lo ha reso noto l'Eliseo, precisando che il presidente, Emmanuel Macron, ha accettato le dimissioni. La presidenza francese in una nota ha espresso.