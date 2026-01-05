Letizia Ciampi, originaria di Firenze, aveva pianificato una vacanza alle Canarie durante le festività. Dopo essere stata dimessa due volte dall’ospedale, si trovava a Fuerteventura quando, improvvisamente, è deceduta a causa di un malore. La vicenda solleva questioni sulla gestione medica e sulla sicurezza dei viaggi, richiamando l’attenzione sull’importanza di monitorare la salute durante le ferie all’estero.

Doveva essere un viaggio di piacere quello di Letizia Ciampi, originaria di Firenze, in vacanza alle Canarie durante le festività. È terminato, invece, in tragedia perché la donna – 47enne – è stata trovata morta la mattina di venerdì 2 gennaio nella camera del bed&breakfast di Fuerteventura dove alloggiava. Le circostanze della morte sono ancora da chiarire, ma da giorni la donna lamentava forti dolori al petto e una difficoltà respiratorie. Come riporta il quotidiano La Nazione, Ciampi era atterrata sull’isola il 31 dicembre ed era partita da Pisa per raggiungere un suo amico. Due suoi amici, Patrizia e Davide, hanno fornito informazioni sull’accaduto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Va in vacanza a Fuerteventura e muore per un malore. Era stata dimessa due volte dall’ospedale

