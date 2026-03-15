Mucca incinta trovata morta a Montella recuperata dai Vigili del Fuoco alla Cascata del Fascio

Questa mattina, in località Cascata del Fascio a Montella, i Vigili del Fuoco dell'Avellino sono intervenuti per recuperare una mucca incinta trovata morta. La segnalazione è arrivata da alcuni escursionisti che si trovavano nella zona. L'animale è stato recuperato dai soccorritori e portato fuori dall'area. L'intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.

L’animale si trovava adagiato sulla sponda di un fiume ed era già privo di vita al momento della segnalazione. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha inviato sul posto una squadra del Distaccamento di Montella, supportata da altre due unità provenienti dalla sede centrale di Avellino. Per consentire il recupero è stato inoltre richiesto l’intervento di un’autogrù giunta dal Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno. I Vigili del Fuoco hanno raggiunto l’animale lungo la scarpata, provvedendo successivamente a imbracarlo e a sollevarlo con l’ausilio dell’autogrù, riportandolo sul piano stradale. Rintracciati i proprietari, il bovino è stato affidato agli stessi per l’avvio delle pratiche del caso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Intervento di soccorso in una casa ad Arghillà Sud, persona trovata morta dai vigili del fuocoUna persona di 85 anni è stata trovata priva di vita nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 8 febbraio, in un appartamento al sesto piano di una... Persona finisce in Arno e viene recuperata dai vigili del fuoco / FOTOUn giovane di 26 anni ieri sera, per cause da accertare, è finito in Arno all'altezza del ponte Santa Trinita.