Persona finisce in Arno e viene recuperata dai vigili del fuoco FOTO

Un giovane di 26 anni ieri sera, per cause da accertare, è finito in Arno all'altezza del ponte Santa Trinita. Sul posto, scattato l'allarme, intorno alle 22:15 sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori, che hanno recuperato l'uomo (nella foto l'intervento di recupero). La prima assistenza, lungo l'argine, è stata data da un vigile del fuoco fuori servizio che si trovava proprio nella zona. Il giovane è stato poi affidato ai sanitari intervenuti: non si conoscono le sue condizioni di salute nel dettaglio ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

