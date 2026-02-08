Intervento di soccorso in una casa ad Arghillà Sud persona trovata morta dai vigili del fuoco

Un intervento dei vigili del fuoco questa sera ad Arghillà Sud, nel quartiere a Nord di Reggio Calabria. I pompieri sono entrati in un appartamento al sesto piano e hanno trovato una donna di 85 anni senza vita. L’allarme è stato dato poco prima delle 18, quando i vicini hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco della squadra 3A, che hanno constatato il decesso. Ora la polizia indaga sulle cause di questa tragedia.

Una persona di 85 anni è stata trovata priva di vita nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 8 febbraio, in un appartamento al sesto piano di una palazzina di Arghillà Sud, nel quartiere a Nord di Reggio Calabria. L'allarme è scattato intorno alle ore 18, facendo intervenire la squadra 3A dei vigili.

