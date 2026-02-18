Moviola Milan Como | gol annullato ai lariani Nico Paz ammonito da diffidato e salterà la Juve Gli episodi dubbi del match diretto da Mariani

Durante il match tra Milan e Como, un gol dei lariani è stato annullato a causa di un fallo sulla linea di porta, creando discussioni tra tifosi e analisti. Nico Paz, già diffidato, è stato ammonito e salterà la prossima partita contro la Juventus. La partita, valida per il recupero della 24ª giornata di Serie A, si è svolta a San Siro e ha visto numerosi episodi controversi. L’arbitro Maurizio Mariani ha dovuto gestire molte situazioni delicate, tra cui quella legata all’annullamento del gol.

Rashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma.Spuntano due ostacoli nell’affare! Coutinho, notizia clamorosa dal Brasile! Lascia subito il Vasco da Gama, cosa sta succedendo per l’attaccante. Ultimissime Cagliari, dal nuovo stadio al mercato: il futuro passa da qui! I sardi hanno messo gli occhi su quel talento Bonaventura svincolato, occasione per le squadre di Serie A? L’ex Milan aspetta la chiamata giusta Moviola Milan Como: gol annullato ai lariani, rosso per Allegri, Nico Paz ammonito da diffidato e salterà la Juve. Gli episodi dubbi del match diretto da Mariani Osimhen rivela: «Spalletti come un padre, pensava potessi diventare il migliore al mondo! Un giorno mi disse ‘ C**zo, potevi farne quattro’» Caqueret falso 9 in Milan Como: Fabregas spiega i motivi della sua scelta nel pre-partita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Milan Como: gol annullato ai lariani, Nico Paz ammonito da diffidato e salterà la Juve. Gli episodi dubbi del match diretto da Mariani Moviola Torino Roma: dal gol annullato a Malen al rigore richiesto da Adams. Gli episodi dubbi del matchAnalisi degli episodi più discussi nel match tra Torino e Roma, valido per la 21ª giornata di Serie A 202526. Moviola Pisa Sassuolo: gol annullato, rigore revocato, brivido rosso per Muric. Gli episodi dubbi del match, la direzione di Arena…Durante la partita di Serie A tra Pisa e Sassuolo sono emersi diversi episodi controversi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Le pagelle degli arbitri: La Penna 4, non solo Bastoni-Kalulu. Colombo fa giocare Napoli-Roma: 6; Milan Como: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky; Allegri: Turno importante, obiettivo Champions. Pulisic ha 20 minuti Serie A Enilive; Como-Fiorentina, moviola: la sceneggiata di Parisi, la follia di Morata, il caos sui rigori, cosa ha detto Vanoli sul rosso. Milan-Como, moviola LIVE: annullato goal a Vojvoda, Athekame chiede un rigoreGli episodi da moviola di Milan-Como, recupero della ventiquattresima giornata di Serie A. msn.com Moviola Milan-Como: giusto annullare il goal di Vojvoda? Era fallo o fuorigioco?L'analisi degli episodi da moviola più discussi del recupero di campionato tra Milan e Como. msn.com Moviola #PisaMilan, l’arbitro #Fabbri a dir poco DISASTROSO. #Marelli: “Tocco leggerissimo di #Rabiot con Piccinini che accentua, #Fabbri doveva lasciar correre. Poi nervosismo e rosso che porteranno il francese a saltare #Milan-Como” Ed inoltre Adrien # x.com Caos arbitrale durante Pisa Milan Il caso Rabiot e la moviola sul rigore facebook