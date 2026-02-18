Moviola Milan Como | gol annullato ai lariani rosso per Allegri Nico Paz ammonito da diffidato e salterà la Juve Gli episodi dubbi del match diretto da Mariani

Durante il match tra Milan e Como, un gol dei lariani è stato annullato e Allegri ha ricevuto un cartellino rosso. Nico Paz, già diffidato, è stato ammonito e salterà la prossima partita contro la Juventus. La partita, valida per il recupero della 24ª giornata di Serie A, si è giocata a San Siro e ha visto molte decisioni discutibili da parte degli arbitri. La squadra arbitrale, guidata da Maurizio Mariani, ha dovuto intervenire più volte su episodi controversi. La partita si è conclusa con diverse polemiche sui fatti accaduti in campo.