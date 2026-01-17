Moviola Cagliari Juventus Massa salvato dal Var | gli episodi dubbi del match

Analisi degli episodi controversi durante la partita tra Cagliari e Juventus, valida per la 21ª giornata di Serie A. La sfida, giocata all’Unipol Domus, ha visto il giudice Massa intervenire con il VAR per alcune decisioni chiave. La sconfitta per la Juventus, per 1-0, ha sollevato dubbi su alcune valutazioni arbitrali, con il video review che ha avuto un ruolo importante nel corso del match.

La trasferta in terra sarda si rivela amara per la Juventus, sconfitta 1-0 dal Cagliari nel 21° turno di Serie A. Ma oltre al risultato del campo, che premia la grinta dei padroni di casa, a far discutere è la direzione di gara di Davide Massa. L'arbitro della sezione di Imperia si è reso protagonista di una prestazione giudicata "opaca" e incerta, salvata in extremis da un errore marchiano solo grazie all'intervento provvidenziale della sala VAR. L'episodio chiave che avrebbe potuto indirizzare diversamente il match arriva al minuto 16. Fabio Miretti, talentuoso centrocampista classe 2003 cresciuto nel vivaio bianconero, si inserisce pericolosamente in area di rigore sfruttando una sponda aerea del difensore Pierre Kalulu.

Cagliari-Juventus, moviola: dato un rigore a Miretti, poi revocato. Simulazione in area di Yildiz. Tutti gli episodi della Unipol Domus - Ecco tutti gli episodi più controversi della sfida dell'Unipol Domus arbitrata dal sig. eurosport.it

Cagliari Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 2025/26 - Cagliari Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie A 2025/26 La Juve è tornata lì, ad affacciarsi ai vertici della classifica, forte de ... juventusnews24.com

Moviola di Genoa-Cagliari LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Su un rimpallo, Ostigard tocca col braccio in area ma la distanza è ravvicinata e non c’è extra movimento. Niente rigore. Così come il tocco di Luperto in chiusura da terra: la palla va sul braccio, - facebook.com facebook

18.25, #ZonaCesarini #Radio1Rai, #Radio1Sport, #RaiPlaySound. Posticipi #SerieA: Cremonese-Cagliari, #DiegoCarmignani e #MarcoSignorelli. 20.45: Milan-Genoa, #FrancescoRepice e #FulvioCollovati. #Commento di #MassimoOrlando e #moviola di #F x.com

