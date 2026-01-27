Donna morta in casa | rinvenuto il corpo dopo giorni

Da bolognatoday.it 27 gen 2026

In un’abitazione di Imola, la polizia ha rinvenuto il corpo di una donna deceduta. L’intervento è avvenuto nella mattinata di lunedì 26 gennaio, dopo alcuni giorni dalla scoperta. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso in un contesto ancora in fase di approfondimento.

La polizia locale del Nuovo circondario imolese è intervenuta in un’abitazione di via D’Azeglio, a Imola, nella mattinata di lunedì 26 gennaio.L’intervento è scattato a seguito della segnalazione da parte di alcuni residenti, preoccupati dal fatto che da due o tre giorni non sentivano alcun.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Donna trovata morta in casa, a lanciare l'allarme i vicini che non la sentivano da giorni Corpo in avanzato stato di decomposizione

Una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione ad Udine, dopo che i vicini avevano segnalato l'assenza prolungata.

Donna trovata morta in casa: il corpo era in avanzato stato di decomposizione

Nella serata di ieri, a Udine, un intervento di soccorso ha portato al ritrovamento di una donna deceduta in casa.

