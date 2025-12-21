Novara trovato morto il 16enne scomparso dopo cena con amici | il corpo di Dario Cipullo rinvenuto in un canale

Un finale drammatico, tragico, il peggiore che si potesse ipotizzare, quello con cui si sono concluse le affannate ricerche di Dario Cipullo, il ragazzo di 16 anni scomparso nella notte tra venerdì e sabato a Novara. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita all’interno di un canale, al termine delle operazioni di ricerca avviate . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

