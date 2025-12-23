Paolo Di Paolo e le sue fotografie ritrovate | La mostra al Palazzo Ducale di Genova per il centenario della nascita

Nel centenario della nascita di Paolo Di Paolo (1925–2023), Palazzo Ducale di Genova, in collaborazione con Marsilio Arte, presenta la retrospettiva dedicata a uno dei grandi maestri della fotografia italiana del Novecento. La mostra PAOLO DI PAOLO. Fotografie ritrovate, a cura di Giovanna Calvenzi e Silvia Di Paolo, visitabile fino al 6 aprile 2026, restituisce al grande pubblico l’autore e l’opera forsanche un po’ dimenticata di un autore che ha saputo raccontare, con oculatezza, sensibilità e profondità, l’Italia della rinascita nel secondo dopoguerra. Oltre 300 fotografie – tra le quali molte inedite e per la prima volta anche a colori, insieme a materiali d’archivio, riviste d’epoca e documenti originali – danno vita a un itinerario che abbraccia l’intera parabola artistica di Paolo Di Paolo, dagli esordi nel 1953 all’intensa attività con le più importanti testate dell’epoca. 🔗 Leggi su It.insideover.com

