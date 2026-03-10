Faunirica mostra di Paolo Stefanelli a Palazzo Bellini

A Firenze, presso Palazzo Bellini, si apre la prima mostra personale di Paolo Stefanelli, intitolata

Faunirica è il neologismo che dà il titolo alla prima mostra personale di Paolo Stefanelli nella città di Firenze. Una parola coniata dall’artista stesso che unisce, in armonica fusione, il mondo animale e la dimensione onirica. Le opere inedite sono realizzate attraverso la sua personale tecnica: il collage unito all’intarsio. Stefanelli costruisce le composizioni mediante lembi di tela precedentemente colorata, che ritaglia e sovrappone o accosta con attenzione, generando luci, ombre e campiture cromatiche. Un modus operandi che prende forma in soggetti fantastici di natura antropomorfa. Figure umane i cui arti si trasformano in teste di animali, come appendici o prolungamenti, a suggerire un’unione imprescindibile tra uomo e natura. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

