La morte di un uomo di 44 anni a Ascoli, trovata nella sua abitazione, richiede approfondimenti medici per chiarire le cause. Gli accertamenti medico-legali sono in corso per determinare le circostanze di questo episodio. La notizia è stata riportata nella giornata del 26 gennaio 2026, nel centro cittadino, vicino al Battistero.

Ascoli, 26 gennaio 2026 – Saranno gli accertamenti medico legali a chiarire le circostanze della morte di un uomo di 44 anni trovato morto questa sera nella sua abitazione a corso Vittorio Emanuele ad Ascoli, poco prima del Battistero. L’allarme è scattato poco dopo le 19 quando al numero delle emergenze è giunta la telefonata di una persona che lamentava di non riuscire a mettersi in contatto con un parente che viveva da solo nell’appartamento nella zona centrale di Ascoli. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. I pompieri hanno provveduto ad aprire la parte d’ingresso e favorire l’accesso ai sanitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trovato morto in casa a 44 anni, tragedia in corso Vittorio Emanuele

Enrico Girardi, 44 anni, è stato trovato senza vita sul divano nella sua abitazione di Lonato, colpito da un malore improvviso.

