In arrivo Dolce Avellino golosità in strada su Corso Vittorio Emanuele

Su Corso Vittorio Emanuele si svolge la prima edizione di Dolce Avellino, un evento che invita i cittadini a scoprire e gustare le specialità locali. L’appuntamento si svolge dalle 10 del mattino fino a mezzanotte, coinvolgendo diverse attività e espositori dedicati alle eccellenze gastronomiche della zona. La manifestazione si propone come un’occasione per valorizzare i prodotti tipici in un contesto cittadino.

Arriva la prima edizione di Dolce Avellino, eventi che promuove tipicità ed eccellenze ininterrottamente dalle ore 10 a mezzanotte. Dolci tipici, delizie al cioccolato, vini, show cooking, musica e spettacoli: saranno questi gli ingredienti di Dolce Avellino, in programma da giovedì 5 a domenica 8 marzo. Ad accogliere la prima edizione del goloso evento che promuove tipicità ed eccellenze, ininterrottamente dalle ore 10 a mezzanotte, sarà Corso Vittorio Emanuele. Un’occasione per vivere al meglio un lungo fine settimana che culminerà con le celebrazioni della Giornata Internazionale della donna e farà da apripista alle compere in vista delle festività pasquali. 🔗 Leggi su 2anews.it

