Morta Ms Shirley la parrucchiera dei senzatetto diventata star dei social | trovata senza vita a 57 anni
Shirley Raines, la parrucchiera dei senzatetto diventata una star sui social, è stata trovata senza vita nella sua casa. Aveva 57 anni. La sua morte sorprende amici e fan, che la ricordano come un’icona e un’angelo per chi vive per strada.
Shirley Raines, fondatrice di Beauty 2 The Streetz considerata "l'angelo dei senzatetto" e vera icona social, è morta a 57 anni. Trovata senza vita nella sua casa in Nevada. La sorella gemella: "Era in salute, siamo sconvolti".🔗 Leggi su Fanpage.it
