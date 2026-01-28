Morta Ms Shirley la parrucchiera dei senzatetto diventata star dei social | trovata senza vita a 57 anni

Shirley Raines, la parrucchiera dei senzatetto diventata una star sui social, è stata trovata senza vita nella sua casa. Aveva 57 anni. La sua morte sorprende amici e fan, che la ricordano come un’icona e un’angelo per chi vive per strada.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.