Lutto nel mondo della musica | è morta Cinzia Oscar

È venuta a mancare all’età di 64 anni Cinzia Oscar, una delle voci più amate nel panorama neomelodico partenopeo. La notizia ha suscitato dolore tra i fan e i musicisti, che ricordano la cantante per la sua carriera e il suo talento. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo della musica napoletana.

Lutto per la musica napoletana. Improvvisamente è venuta a mancare all'età di 64 anni Cinzia Oscar, una delle voci più amate nel panorama neomelodico partenopeo. La notizia - diffusa dal figlio Marco Calone con un post - ha subito fatto il giro del web e tanti sono già i messaggi per lei. “Ho sempre ammirato e stimato prima la tua persona e poi la tua arte. Mi volevi tanto bene e ogni volta che ci incontravamo me lo dimostravi. Porterò tutti i nostri ricordi impressi nel mio Cuore. Ci mancherai”, si legge in uno dei tanti messaggi. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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