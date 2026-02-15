Francesco Mazzoleni morto a 18 anni durante un allenamento | un'auto lo ha investito

Francesco Mazzoleni, giovane ciclista di 18 anni, è morto ieri pomeriggio dopo essere stato investito da un’auto durante un allenamento. L’incidente è avvenuto in una strada di campagna, quando il veicolo ha colpito il ragazzo che stava pedalando lungo la carreggiata. Mazzoleni stava affrontando una sessione di allenamento intenso, che avrebbe dovuto prepararlo alle gare della stagione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più niente da fare. La polizia sta ancora indagando sulle cause esatte dello scontro.