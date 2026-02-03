Jarrell Miller perde il parrucchino da 700 dollari durante l'incontro di boxe | Ho sentito uno spiffero

Durante il match al Madison Square Garden, Jarrell Miller perde il parrucchino da 700 dollari a causa di un colpo dell’avversario. Miller si ritrova senza la sua parrucca, che si stava muovendo da tempo, e reagisce con sorpresa. L’episodio, insolito e divertente, ha attirato l’attenzione dei presenti. Miller ha detto di aver sentito uno spiffero e non si è perso d’animo, continuando il combattimento senza perdere il sorriso.

Jarrell Miller protagonista di un episodio surreale al Madison Square Garden: un pugno dell'avversario gli stacca la costosa parrucca e lui reagisce in modo inaspettato.

