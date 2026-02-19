La Giunta comunale di Porto Sant’Elpidio ha avviato un procedimento negoziato per trovare operatori interessati a gestire due nuovi spazi in via Milano, destinati a parcheggi per camper e auto. Questa decisione arriva dopo aver individuato le aree e aver deciso di affidare la gestione tramite concessione. La città punta a migliorare il servizio di sosta, attirando visitatori e residenti. Entro breve, si aspetta la presentazione delle proposte da parte di aziende interessate, con l’obiettivo di avviare i lavori presto.

La Giunta comunale di Porto Sant’Elpidio ha dato il via ad una procedura negozia, per acquisire manifestazioni di interesse tra operatori economici interessati alla gestione in concessione di due aree, in via Milano, da adibire a parcheggio camper ed autovetture. Una zona del tutto strategica, a due passi dal mare, che potrebbe essere molto interessante, l’idea è di offrire il terreno a fronte di poco più di mille e 600 euro di canone, per un guadagno annuo che potrebbe aggirarsi, in base ai posti auto e camper, sui 140 mila euro. Non si tratta ancora di una procedura di gara ma intanto si può manifestare il proprio interesse, la concessione ha per oggetto la realizzazione e la gestione di un parcheggio a pagamento per camper ed autovetture presso l’area pubblica di via Milano che verrebbe consegnata nello stato di fatto in cui si trova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovi parcheggi in via Milano, l’iter procede

Leggi anche: Rischi industriali, affitti introvabili e nuovi parcheggi a pagamento

Un belvedere e nuovi parcheggi nell’area da recuperareA inizio marzo è stato presentato il progetto di riqualificazione di via Po, che prevede la creazione di un belvedere panoramico sulla città, il fiume Tronto e il torrente Chiaro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.