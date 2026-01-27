Buche a via Dorso | occorrono nuovi interventi per l’asfalto

La città di Avellino annuncia interventi di riparazione delle buche in via Guido Dorso, programmati tra le notti del 29 e 31 gennaio. Gli interventi prevedono fresatura e posa di nuovo asfalto, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della strada e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. I lavori si svolgeranno nelle ore serali e notturne per minimizzare i disagi alla viabilità.

L'Amministrazione Comunale di Avellino informa la cittadinanza che, nelle notti tra giovedì 29 e venerdì 30 gennaio e tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio, nella fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le ore 6:00, saranno eseguiti interventi conclusivi di fresatura e successiva posa del nuovo manto di asfalto in via Guido Dorso. I lavori interesseranno in particolare il tratto di strada compreso tra la rotatoria di Viale Italia, via Guido Dorso, l' ingresso di via Masucci e l' incrocio con via Roma. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, si invita la popolazione a rispettare quanto disposto dall'Ordinanza n.

Avellino prosegue con interventi di manutenzione e rifacimento delle strade.

Avellino, via Dorso impraticabile anche dopo i rappezziIl nuovo anno non ha portato buoni propositi per la viabilità urbana: i cittadini continuano a passeggiare in zone in cui la sicurezza e la piena fruibilità degli spazi pedonali ... ilmattino.it

Avellino, buche e strade dissestate: via al piano del ComuneStrade groviera dal centro alla periferia: il Comune corre ai ripari. Subito dopo l'approvazione del bilancio di previsione che arriverà in aula il 17 aprile l'amministrazione comunale metterà a bando ... ilmattino.it

