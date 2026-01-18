De Luca torna a Salerno | annuncia la candidatura a sindaco con un roboante la ricreazione sta finendo

Vincenzo De Luca torna a Salerno e annuncia ufficialmente la sua candidatura a sindaco, sottolineando con fermezza che “la ricreazione sta finendo”. La città si avvia verso un nuovo ciclo elettorale, in un contesto di crescente attesa politica. La sua presenza segna un momento importante per il futuro amministrativo di Salerno e per le dinamiche locali.

Salerno si prepara ad una primavera politica infuocata: Vincenzo De Luca ha ufficializzato, con la sua consueta enfasi, la candidatura a sindaco della città. L’annuncio, pronunciato con un roboante “la ricreazione sta finendo”, segna il ritorno in campo dell’ex governatore campano, nel suo storico feudo, e arriva a seguito delle dimissioni anticipate dell’attuale sindaco Vincenzo Napoli, il cui mandato sarebbe scaduto tra nove mesi. La mossa ha immediatamente acceso le tensioni politiche, aprendo una conta tra chi sosterrà De Luca e chi tenterà di ostacolarne il ritorno in Comune. Nonostante le dimissioni dell’attuale primo cittadino diventeranno irrevocabili solo il 5 febbraio, sono già partite le grandi manovre in vista del voto di primavera. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

