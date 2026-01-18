comunali passaro annuncia la candidatura a sindaco

Passaro annuncia ufficialmente la sua candidatura a sindaco alle prossime elezioni comunali. Con un impegno rivolto alla comunità, si propone di lavorare insieme per migliorare la città, ascoltando le esigenze dei cittadini e promuovendo progetti concreti. La sua candidatura si basa sulla volontà di costruire un futuro condiviso, puntando su trasparenza, partecipazione e sviluppo sostenibile. Un passo importante per il percorso amministrativo del territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Io voglio te. Io posso guardarti negli occhi. Costruiamo insieme la nostra città. Se vuoi esserci davvero, candidati con me. Massimo Passaro – Sindaco”. Con questo messaggio diffuso sui social l’avvocato Massimo Passaro annuncia la candidatura a sindaco alle prossime amministrative del Comune di Avellino. Già candidato in passato a capo de “I cittadini in Movimento”, nella scorsa tornata a sostegno del candidato sindaco Rino Genovese, stavolta Passaro, almeno per il momento, punta alla corsa in solitaria. Da sempre attivo sui social per denunciare le storture della città, Passato diffonde i suoi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

