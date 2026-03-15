Un uomo ha rischiato la vita nel pomeriggio di sabato sul Monte Bregagno, a 2100 metri sopra il Lago di Como, quando è stato colto da una tempesta improvvisa. La bufera ha reso difficile la sua discesa e ha richiesto l'intervento dei soccorsi per metterlo in salvo. La vicenda si è conclusa con il suo salvataggio e nessuna persona è rimasta ferita.

Un uomo ha sfiorato la tragedia nel pomeriggio di sabato sul Monte Bregagno, a 2100 metri di quota sopra il Lago di Como. Bloccato da una violenta bufera di neve e completamente disorientato, l’escursionista ha attivato il soccorso chiamando il numero unico del 112. La risposta è stata immediata: le squadre della Soreu dei Laghi hanno raggiunto l’area dell’Alpe di Rescascia in auto per poi procedere a piedi nella tormenta. Mentre alcuni tecnici partivano dai Monti di Breglia nel territorio di Plesio, altri rimanevano pronti alla base operativa di Menaggio presso l’ospedale Erba-Rinaldi. Grazie al contatto costante con il tecnico di centrale operativa (TCO), la vittima è stata guidata passo dopo passo verso zone più sicure fino al Bregagnino, a circa 1900 metri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monte Bregagno: salvato da bufera a 2100 metri

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