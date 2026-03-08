Pari opportunità e occupazione Mita i corsi per superare la crisi

Il ministero ha avviato nuovi corsi di formazione dedicati a promuovere le pari opportunità e l’occupazione femminile, con l’obiettivo di affrontare le difficoltà del settore del lusso. Le iniziative mirano a offrire strumenti pratici e competenze specifiche per favorire l’inserimento lavorativo delle donne, intervenendo in un momento di crisi economica che colpisce anche questo comparto.

Pari opportunità, formazione e sostegno all’ occupazione femminile. La crisi del lusso si combatte anche in aula. La Fondazione Its Mita è uno dei punti di riferimento per formare le nuove figure professionali della filiera. Un’offerta formativa in continuo aggiornamento, che si adatta anche alle nuove esigenze del comparto. I corsi, del MITA per il biennio 2025-2027, sono stati cofinanziati dal ministero dell’Istruzione attraverso Regione Toscana e il Fondo Sociale Europeo; in quota parte, fino al 2026 anche coi fondi Pnrr. "Le difficoltà del settore moda ci sono – ha detto il direttore del Mita, Antonella Vitiello – ma la produzione si è fermata, e non sono venute meno le necessità di impiego da parte dei brand. 🔗 Leggi su Lanazione.it

