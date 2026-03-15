Molesta la ex anche dopo la denuncia 57enne violento finisce ai domiciliari

Una donna ha denunciato il suo ex compagno, un uomo di 57 anni di Catania, che ha continuato a molestarla anche dopo la denuncia. La polizia ha eseguito un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare e l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. L’episodio si è verificato nel corso delle ultime settimane, coinvolgendo anche più interventi delle forze dell’ordine.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico, misura che gli è stata applicata in sostituzione del precedente divieto di avvicinamento alla donna, in quanto avrebbe continuato a perseguitare e a importunare la vittima, con la quale aveva avuto una relazione sentimentale, rivolgendole anche ripetute minacce. Inoltre, il 57enne avrebbe compiuto ripetuti appostamenti, generando nell’ex paura per la sua incolumità. CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. "Mi devi dare i soldi. altrimenti brucio te, la casa e la macchina”: arrestato figlio violento... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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