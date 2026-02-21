Bergamo 29enne aggredita dopo una notte | 57enne ai domiciliari

Una donna di 29 anni è stata aggredita dopo una notte nella provincia di Bergamo. Poco dopo, un uomo di 57 anni è stato portato agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in relazione a un’accusa di violenza sessuale aggravata. La vicenda ha portato le forze dell’ordine a intervenire prontamente. La dinamica dell’aggressione e gli sviluppi giudiziari sono ancora in fase di approfondimento. La vicenda solleva attenzione sulla sicurezza nella zona.

Un uomo di 57 anni, residente nella provincia di Bergamo, è stato sottoposto ad arresti domiciliari con l’applicazione di un braccialetto elettronico a seguito di accuse di violenza sessuale aggravata. L’episodio, avvenuto tra il 13 e il 14 febbraio scorsi ad Alzano Lombardo, ha la vittima, una giovane donna di 29 anni, aggredita dopo essere stata accompagnata a casa dall’uomo in stato di ebbrezza. La vicenda, come riportato da fonti investigative, si è consumata nella notte. La giovane donna, in preda a uno stato di vulnerabilità accentuato dall’alcol, sarebbe stata sfruttata dal 57enne, già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu Abusa di una 29enne dopo averla accompagnata a casa: 57enne ai domiciliari con braccialetto elettronicoUn uomo di 57 anni è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo aver molestato una 29enne. Accompagna a casa una 29enne e la violenta: 57enne ai domiciliari con braccialetto elettronicoA Bergamo, un uomo di 57 anni è finito agli arresti domiciliari dopo aver accompagnato a casa una donna di 29 anni e averla violentata. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. La Procura di Bergamo ha chiesto la condanna all'ergastolo per Sadate Djiram l 3 gennaio 2025 il 29enne ha ucciso Mamadi Tunkara a coltellate davanti al supermercato Carrefour dove lavorava come vigilante. - facebook.com facebook Un uomo di 57 anni è accusato di aver violentato una donna di 29 anni dopo averla riaccompagnata a casa approfittando del suo stato di ubriachezza. I fatti sono avvenuti nella notte tra il 13 e il 14 febbraio a #Bergamo. x.com