Violenta una donna di 29 anni 57enne finisce ai domiciliari | l'allarme lanciato dal compagno della vittima

Una donna di 29 anni è stata violentata da un uomo di 57 anni ad Alzano Lombardo (Bergamo). Il 57enne è agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Donna incinta morta in casa: l’allarme lanciato dal compagno, aveva solo 39 anniUna donna di 39 anni, incinta, è stata trovata senza vita nella propria abitazione.

Accompagna a casa una 29enne e la violenta: 57enne ai domiciliari con braccialetto elettronicoA Bergamo, un uomo di 57 anni è finito agli arresti domiciliari dopo aver accompagnato a casa una donna di 29 anni e averla violentata.

Ascoli, un uomo e una donna trovati morti in una tenda. Ipotesi intossicazioneL'ipotesi al momento più probabile è quella di una morte causata dalle esalazioni di una stufetta trovata all'interno della tenda dove i due alloggiavano insieme ad un cane che è stato trovato vivo e ... rainews.it

Aggredisce una donna con un'accetta, denunciato a PerugiaHa aggredito una donna con un'accetta, lacerandole lo zaino e il giubbotto e facendo cadere a terra il figlio della stessa, che era seduto nel passeggino: il presunto responsabile, bloccato e disarmat ... ansa.it

Quasi una donna su tre ha subìto una qualche forma di violenza sessuale nell’arco della sua vita. Per offrire una protezione in più alle donne nel tempo sono stati inventati diversi dispositivi antistupro, che però non contribuiscono a risolvere i problemi alla bas - facebook.com facebook