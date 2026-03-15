L’opuscolo, la testimonianza, la battaglia. A Carugate è stato presentato " Non sei sola ", il libriccino informativo sul Codice Rosso, le norme che combattono femminicidio e violenza di genere. A raccontare l’inferno domestico che giorno dopo giorno diventa minaccia per sé e per i figli, la bresciana Moira Cucchi, scampata alla furia dell’ex marito gira per il Paese per aiutare altre mogli e compagne a uscire dalla spirale infernale che rischia di inghiottirle per sempre. Parole risuonate nella galleria del centro commerciale Carosello, che ha ospitato l’evento, come un pugno allo stomaco. "Sono scappata, letteralmente, per amore dei ragazzi, quando ho visto che il padre iniziava ad aggredire il maggiore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Moira Cucchi: "La mia storia per tutte voi"

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