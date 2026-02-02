Sayf, il giovane artista italo-tunisino nato a Genova nel 1999, ha confermato che sarà tra i protagonisti di Sanremo 2026. Con questa partecipazione, il cantante promette di portare sul palco tutta la sua autenticità e la sua storia. La notizia circola da poco, ma già si parla di un debutto che potrebbe lasciare il segno.

Sayf, l’artista italo-tunisino nato nel 1999 a Genova, ha ufficialmente annunciato la sua partecipazione alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma per il 2026. Il suo ingresso sul palco dell’Ariston segna l’arrivo di una nuova voce capace di fondere identità ibride, influenze musicali variegate e un messaggio sociale sottile. Il brano con cui si presenterà al pubblico è *Tu Mi Piaci Tanto*, una canzone che nasce da un’esperienza personale ma si colloca in un contesto più ampio di riflessione sulle relazioni, sull’autenticità e sul senso di appartenenza. Sayf non si presenta come un cantante che cerca la celebrità, ma come un artista che porta con sé una storia, quella di chi cresce tra due mondi, tra culture diverse, tra lingue che si scontrano e si fondono. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sayf annuncia la sua partecipazione a Sanremo 2026: “Porterò sul palco la mia autenticità e la mia storia

Approfondimenti su Sayf Genova

Sayf, il rapper genovese di origini tunisine, si prepara a sorprendere il pubblico di Sanremo 2026 con il suo nuovo singolo

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Sanremo 2026, chi è il rapper Sayf età e dove lo abbiamo già sentito

Ultime notizie su Sayf Genova

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Sayf canta ‘Tu mi piaci tanto’: testo e significato del brano che può sorprendere il Festival (citando Tenco); Sanremo 2026: Carlo Conti annuncia i featuring per la serata dedicata ai duetti; Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti al Tg1 del 31 gennaio.

Sayf a Sanremo 2026: «Non sono Ghali 2.0. La mia canzone racconta i miei pensieri, non è un manifesto politico»Il rapper-cantautore genovese di origini tunisine si annuncia come la grande sorpresa del Festival con Tu mi piaci ... vanityfair.it

Sayf, 'siamo tutti uguali ma divisi da economia e lavoro'(di Cinzia Conti) (ANSA) - ROMA, 02 FEB - Il mio brano è un po' come una supposta. Da buon genovese il giovane rapper e produttore Adam Viacava, in arte Sayf, non è di molte parole ma è piuttosto t ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Ecco la lista completa dei duetti annunciati da Carlo Conti sabato 31 gennaio al TG1 delle 13:30: Arisa e il Coro Del Teatro Regio Di Parma: “Quello che le donne non dicono” (Fiorella Mannoia) Bambole di Pezza e Cristina D’Avena: “Occhi di gatto” (Cristina - facebook.com facebook