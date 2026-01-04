Il Volley Modena si prepara ad aprire il nuovo anno con una partita contro Clai Imola, in programma oggi alle 17 al PalaMadiba. La partecipazione alla Serie A2 rappresenta una sfida importante, richiedendo impegno e determinazione, soprattutto in un periodo di ripresa subito dopo le festività. Recentemente, il club ha annunciato l’ingaggio della schiacciatrice Kaplanska, segnando un passo avanti nel rafforzamento della squadra.

Parte presto il nuovo anno del Volley Modena, in capo oggi alle 17 al PalaMadiba, contro la Clai Imola: la partecipazione alla A2, per quanto complicata e sofferta, implica anche la ripartenza a pochissimi giorni dalle Feste, che in realtà per il club modenese sono state soprattutto di lavoro, ma anche foriere di novità stimolanti. Kaplanska. Con una nota ufficiale, il Volley Modena ha finalmente confermato l’ingaggio della giovane ucraina Mariia Kaplanska, 22enne schiacciatrice, già annunciata su queste colonne una settimana fa, ed in città già da prima di Capodanno: in realtà c’era molta curiosità per vederla all’opera, visto che la ragazza era ferma da metà Dicembre, dopo aver giocato, per la verità un solo set, nell’ultima vittoriosa uscita del suo Slovan Bratislava. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley Femminile A2. Volley Modena, che occasione contro Clai Imola. Ufficiale l’ingaggio della schiacciatrice Kaplanska

