Arriva la fiamma olimpica Parma si prepara all' evento | come cambia la viabilità sulla via Emilia

In vista dell’arrivo della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026, Parma si prepara a modificare la viabilità. Per l’evento di domani, 8 gennaio 2026, sono previste variazioni alla circolazione sulla via Emilia, con chiusure e divieti di transito che interesseranno principalmente l’asse Est–Ovest e il centro città. È consigliabile pianificare gli spostamenti in anticipo per evitare disagi.

In occasione del "Viaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026", in programma domani 8 gennaio 2026 a Parma, sono previste importanti modifiche alla viabilità, con chiusure, rallentamenti e divieti di transito che interesseranno in particolare l'asse Est–Ovest della via Emilia e il centro.

